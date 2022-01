Continúa la investigación por el triple crimen ocurrido en Peñalolén y que hasta la fecha solo mantiene a un presunto autor detenido. Se trata de un adolescente que acudió a una comisaría para entregarse asegurando que había sido solo testigo del hecho, pero al considerarse diferentes pruebas del caso, fue dejado en internación provisoria. Una de estas pruebas es la declaración de un testigo que sobrevivió al ataque, quien contó a la Fiscalía porqué se origino esta fatal balacera. De acuerdo con el relato, la madrugada del martes, antes de llegar a su casa, dos sujetos en auto lo intimidaron con un arma de fuego aparentemente por error. Los individuos notaron que no era a quien buscaban y siguieron de largo, pero este joven le contó a su familia de lo ocurrido y salieron en busca de los responsables. Fue así como al dar con los sujetos e intentar echarlos del sector, se desata la balacera que culminó con tres fallecidos. Pese a que señala que las víctimas no conocían a sus victimarios, la defensa del adolescente detenido dice que él no disparó y que el conflicto se había desarrollado desde antes en un local de comida rápida.