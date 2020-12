La Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de una banda criminal que se hacía pasar por falsos ejecutivos bancarios y que mediante el secuestro de “palos blancos” realizaban las transferencias de los montos robados.

Un empresario junto a su socio fueron engañados por el particular modo de operar de los antisociales, quienes les robaron mediante transferencias un monto cercano a $30 millones y que correspondía a un crédito que las víctimas tenían para enfrentar la crisis por la pandemia.

“Realmente no puedo creer lo que me pasó. Me hizo caer pero… realmente no sé lo que hice. Me engañó de una forma que yo creo que de alguna forma me hizo un tipo de hipnosis“, declaró Luis Selesnic, dueño de un sauna en Recoleta y estafado por la banda delictual.

Según detalló, un individuo se hizo pasar por ejecutivo bancario y “me dijo que nos iban a cambiar unos productos como el digipass, por un digipass nuevo que era con huella digital. También me pidieron la clave de Internet, que yo la digitara… yo nunca di nada con mi voz, todo fue mediante el teclado, eso me hizo caer en esta trampa”, agregó Selesnic.

Pero en todo este actuar delictual había involucrado un tercer grupo de personas utilizados como “palos blancos” y a quienes se les realizaban las transferencias en un primer paso. Ellos eran secuestrados por la banda delictual como método para asegurar que luego de esa primera transferencia, entregaran posteriormente todo el dinero robado cambio de un porcentaje.

“Eran personas que detectaban que tenían problemas económicos. Cuando estaban en cautiverio, estos sujetos los agredían de forma física. Sabían que nosotros ya estábamos procediendo haciendo la investigación y ellos los liberaron”, detalló el comisario Juan Pardo, jefe (s) Bipe PDI.

Dos personas que facilitaron sus cuentas para fraudes, los denominados “palos blancos”, presentaron denuncias ante la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI. Y este jueves se logró la detención de cuatro chilenos y un extranjero en allanamientos simultáneos en cinco comunas de la región Metropolitana. Un sexto involucrado ya había sido detenido hace una semana por Carabineros.

Los individuos fueron formalizados por secuestro, mientras que la causa de la estafa continúa siendo investigada. Por su parte, no se descarta que los “palos blancos” sean formalizados por presunta complicidad.

Asimismo, el dinero sustraído desde la cuenta del empresario se mantiene en la cuenta bancaria de uno de los “palos blancos”, debido a que el banco le retuvo el monto debido a problemas económicos personales. De esa manera, se logró evitar que el robo se concretara y llegara a manos de los delincuentes.