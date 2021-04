La madrugada de este domingo funcionarios de Carabineros en conjunto con personal de seguridad municipal llegaron hasta un domicilio en la comuna de Providencia para fiscalizar un edificio tras la denuncia de una fiesta clandestina.

En el domicilio se encontraban 8 personas, 5 hombres y 3 mujeres, quienes estaban bebiendo alcohol y escuchando música a alto volumen.

Lo llamativo del operativo fue que los participantes se escondieron en distintas partes del departamento para evitar ser detenidos. Algunos estaban en el baño, otros bajo la cama e incluso algunos dentro de un clóset tapados con ropa.

Desde Carabineros relataron que “personal de la 19 Comisaría de Providencia concurre hasta calle Manuel Montt alertados por vecinos del sector, verificando que al interior de un departamento se encontraban infringiendo la norma sanitaria del artículo 318″.

“Había 8 personas adultas en una fiesta clandestina, procediendo a su detención y trasladándose a la unidad para el procedimiento de rigor. Nuevamente se llama a la ciudadanía por parte de Carabineros de Chile a la responsabilidad en este tipo de actuar”, agregaron.

Vecinos aseguraron que hechos como este no son nuevos en el sector, en los que se consume alcohol con música a alto volumen sin respetar el distanciamiento social durante horario de toque de queda y en comunas en cuarentena.

“Me da rabia, porque la situación en el país es crítica”, afirma una residente, mientras que otro asegura que “no se detienen porque la mano es muy blanda y no se pagan las multas. Las autoridades deberían hacerse valer y cobrar las multas. Porque no es posible que mientras algunos nos cuidemos otros se divierten, creo que no es correcto”.

Por otro lado, en Avenida Lyon se detuvo a 7 personas más que también participaban de una fiesta clandestina en la misma comuna al interior de un inmueble.