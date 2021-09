En las últimas horas personal de Carabineros detuvo al denominado “ladrón de la cotona”, quien a principios de julio se hizo conocido tras robarle la pensión a un adulto mayor de 82 años.

El sujeto se posicionaba en varios sectores de Santiago Centro, donde tenía un particular modus operandi de lanzar objetos que mancharan la ropa de sus víctimas, para luego acercarse y fingir ayuda. Sin embargo, cámaras de seguridad mostraron cómo sacaba el dinero de la billetera a un anciano que recién había retirado su pensión.

La víctima, Jorge Rojas, describió a CHV Noticias que el autor del delito ocupaba una particular cotona azul y que le lanzó un plátano en el oído derecho.

“Me llegó el plátano y él de inmediato estaba ahí dándome pañuelos desechables. Me empezó a limpiar y me decía ‘tiene por acá y por aquí’. Después en la casa me preguntan si me robaron, yo tenía mi billetera, pero me di cuenta que no estaba la plata. Son verdaderos profesionales”, relató en ese entonces el adulto mayor.

La sección de Investigación Policial de Carabineros comenzó las indagatorias y logró la detención del autor del robo, quien estaba en la comuna de Longaví.

El teniente coronel César Martínez, de la Primera Comisaría de Santiago Centro, señaló que “el hombre es un adulto de 38 años de nacionalidad chilena, quien aprovechó la edad (de la víctima) y la vulnerabilidad sustrajo dinero y escapó del lugar”.

Además, el coronel Martínez aclaró que el detenido registra condenas por delitos como robo por sorpresa, homicidio y lesiones menos graves, todo esto tanto a nivel nacional como también en el extranjero.