Durante la jornada de este domingo, una persona fue detenida tras acudir a un local de votación ubicado en la Escuela Básica Sendero del Saber, en San Ramón, donde se está desarrollando la repetición de las elecciones municipales.

Según la versión del acompañante del detenido, el elector llegó al recinto pasada las 11:00 horas y le dijeron que tenía que quedarse como vocal porque su mesa aún no estaba constituida. Sin embargo, se negó porque tenía que trabajar en la feria.

“Él no puede por motivos laborales, porque de verdad él venía a sufragar. No le explicaron nada (…) No lo pueden detener, ahora él quedó en una comisaría quizás por cuántas horas retenido y nosotros tenemos que seguir realizando nuestras labores y cotidianidad“, afirmó el amigo.

Además, aseguró que su amigo -identificado como Víctor Bravo Antilef– no podía ser vocal de mesa porque tenían planificado un viaje al sur para asistir a la despedida del comunero mapuche Pablo Marchant, quien murió este viernes tras un enfrentamiento armado en Carahue.

“Él pertenece al pueblo mapuche. En este caso, nosotros tenemos que ir viajando para el funeral de nuestro hermano Pablo Marchant. A este loco no lo pueden detener arbitrariamente”, aseguró.

Cabe mencionar que, según indica la ley, los únicos trabajadores que pueden excusarse de ser vocal de mesa son aquellos que cumplen “labores en establecimientos hospitalarios en los mismos días en que funcionen las Mesas Receptoras de Sufragios, lo que deberá acreditarse mediante certificado del director del respectivo establecimiento de salud”.