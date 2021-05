Durante esta jornada se logró detener al conductor que atropelló a un niño de 12 años en Peñalolén y que no sólo no lo ayudó, sino que se dio a la fuga. Mañana será formalizado por cuasidelito de homicidio. “Lo que me molesta en realidad es la falta de humanidad, que hayan seres humanos que todavía tengan esas agallas, esa disposición de no ayudar a los demás”, expresó Luis Gutiérrez, el padre del menor fallecido. Un atropello que en primera instancia se debería al exceso de velocidad por parte del conductor, algo que es recurrente en el sector, acusan vecinos.