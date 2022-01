Por la tarde de este viernes 7 de enero, Carabineros de Chile detuvo en Quilicura al hermano de Gary Medel tras ser acusado del delito de amenazas en contra de un vecino del barrio.

Según la información entregada por la persona denunciante, Luis Medel Soto apareció en su vivienda de manera sorpresiva, y comenzó a insultar al residente al mismo tiempo que portaba un arma de fuego en sus manos. La presunta víctima aseguró que lo expulsó del lugar, pero que volvió de manera repentina.

“Me siguió insultando y gritando, y apareció a los dos o tres minutos con un arma de fuego. Por el susto de los vecinos de verlo con un arma de fuego, todos salen a decir que no es la primera vez y me comentan que la persona sufre de consumo de alcohol y droga”, dijo la víctima según Biobío, asegurando además que no conocía al agresor.

Lee también: Caso Fernanda Maciel: Piden presidio perpetuo calificado para Felipe Rojas

Luego de la denuncia, Luis Marcelo Medel fue detenido y llevado a la 49 comisaría de Quilicura, lugar en el cual permanece retenido a la espera del control de detención.

Se espera que dentro de las próximas horas, el hermano del seleccionado chileno sea formalizado por el delito de amenazas. Es relevante consignar que hasta ahora, ningún miembro de la familia Medel, ni el involucrado han realizado declaraciones respecto al caso.