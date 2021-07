Al menos 20 fueron los disparos que individuos efectuaron contra un vehículo en plena Avenida Matta, Santiago Centro.

Según información preliminar, los disparos habrían ocurrido a dos cuadras de la casa de la víctima, el conductor del vehículo.

En tanto, efectivos policiales detallaron que cinco disparos llegaron al automóvil. “Hay una víctima adulto masculino que se encuentra siendo atendido en la Posta Central”, indicaron desde Carabineros, quienes no descartan la hipótesis de un ajuste de cuentas.

El hombre herido, de nacionalidad dominicana, presenta heridas penetrantes provocadas por proyectiles.

La policía comunicó que están realizando empadronamiento de testigos. “Tenemos a poca distancia un segundo sitio del suceso, no sabemos si está relacionado o no. No tenemos certeza de la dinámica”, relataron.

Finalmente, se comunicó que la Policía de Investigaciones (PDI) tomará la investigación del caso.

Noticia en desarrollo…