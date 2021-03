Cerca de las 21:30, dos mujeres de 25 y 28 años caminaban de vuelta a su casa en Villa Lo Errázuriz, en Maipú, cuando se percataron que un vehículo se estacionó al lado de ellas y descendieron rápidamente dos hombres.

Uno de los sujetos portaba un arma de fuego y el otro un arma blanca, objetos con los que las intimidaron para que les entregaran las mochilas y el celular. Todo fue captado por las cámaras de seguridad.

Pese a que intentaron escapar corriendo, los sujetos las alcanzaron para quitarles las pertenencias y subieron al automóvil, donde los esperaba otra persona. Tras esto, se dieron a la fuga.

Lee también: Caso Ámbar: Ex pareja de la madre, imputado por abuso sexual y pornografía infantil, seguirá en prisión preventiva

Las jóvenes aseguran que los hombres nunca les pidieron nada, sino que las tironearon y tocaron cerca de los bolsillos en busca del celular, por lo que pensaron que podía tratarse de otro delito, motivo por el que arrancaron.

Una de las víctimas dijo que no le importa haber perdido los objetos, pero que sería distinto “si hubiera perdido la vida o quedaba con una lesión mayor o le pasara algo a ella”.

“Uno no sabe cómo actuar y gracias a haber entregado altiro las cosas no nos pasó nada, pero ¿quién nos devuelve ahora la tranquilidad? o ¿cuánto tiempos nos costará volver a no sentirnos perseguidas de quien viene alguien atrás mío?”, cuestionó.