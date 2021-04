El Primer Juzgado de Garantía De Santiago emitió la condena para dos de los tres imputados en el marco del delito de sustracción de un botín en un procedimiento y por falsear un informe policial.

El hecho se consumó días después de que un delincuente concretara un robo a una sucursal bancaria en Las Condes. Ahí el individuo logró huir con éxito de Carabineros, mas no de la Brigada de Robos Oriente, quienes tomaron la investigación que posteriormente terminó en un allanamiento a la propiedad del asaltante del banco.

En aquel procedimiento, los policías dieron con el dinero sustraído y reportaron la situación, aunque con mentiras, pues informaron que dentro de dos pares de calzado en encontraron con la suma de $10 millones, lo cual fue desmentido por el propio personaje allanado.

A través de su abogado, y en vista de que algo raro estaba pasando, el delincuente principal de la historia confesó que lo que él robó no fue esa cantidad, sino el doble. Declaraciones que hicieron eco en las policías, que iniciaron las averiguaciones necesarias para notificar eventuales anomalías en el proceder de la autoridad.

Tras indagar, a través de una fotografía tomada a los zapatos que contenían el efectivo el día del allanamiento, se concluyó que los $10 millones iniciales no eran concordantes con las imágenes, por lo que se pidió $20 millones a la banca para imitar lo que se veía en las pesquisas. Ahí sí calzó.

Finalmente y debido a la inminente evidencia con la que estaban precisando las indagaciones, los ahora ex uniformados decidieron confesar que sí se quedaron con parte del botín y que toda la repartición del dinero ilícito se concretó dentro del cuartel policial post allanamiento.

Aún se espera la condena del otro involucrado, pero al menos se cuenta con dos sentencias para los otros participantes, quienes no tenían antecedentes penales. El resultado: cuatro años para el ex subcomisario y cinco para el ex inspector.