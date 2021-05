El dueño de un almacén de Chimbarongo fue agredido físicamente por un cliente que no quería usar correctamente la mascarilla.

El hombre quedó con un ojo completamente morado y 5 puntos en el rostro tras ser golpeado por el sujeto, quien ingresó al local por una caja de vino haciendo mal uso de la mascarilla, ya que la tenía a la altura del mentón.

Tanto el propietario del establecimiento como otras personas que se encontraban en el lugar le pidieron en varias ocasiones que hiciera un uso correcto del cubreboca para poder ser atendido.

Tras un tenso diálogo, el dueño le pidió al cliente que se retirara del local, lo que provocó la reacción violenta del hombre.

“Yo estaba en la caja, estaban mis dos colaboradores atendiendo al joven que venía entrando. Les pidió una caja de vino, ellos lo atienden. Él insiste en bajarse la mascarilla y mis colaboradores le dicen que tiene que usar la mascarilla, y que si no la usa tiene que salir del local”, aseguró el propietario del establecimiento.

En la misma línea, relató que “en una él se puso a toser muy fuerte. Yo le dije ‘no te voy a atender porque no me quieres responder’. Fui y guardé la caja de vino, volví y me puse al lado del cooler. Él viene, pasa por mi lado y me da un golpe con la izquierda, dejándome el ojo en tinta”.

Desde el local intentaron dar con el paradero del agresor, quien no era vecino ni un cliente recurrente del local, sin poder ubicarlo aún. Sin embargo, ya se dejó constancia del hecho en Carabineros.