El domingo 13 de febrero fue la última vez que Edwin Gutiérrez Vargas fue visto por última vez con vida. Ese día, el ciudadano de nacionalidad colombiana no regresó a su casa ubicada en Puerto Natales.

Horas más tarde, la familia interpuso una denuncia por presunta desgracia e inmediatamente comenzó el trabajo de la PDI, dando finalmente con el cuerpo de Edwin el pasado 23 de febrero en un caso que remeció a la ciudad.

Según detalló La Prensa Austral, las autoridades observaron un video en el que se ve a Dussan Valderas manejando un vehículo en las cercanías de la casa, donde llamó la atención que otro individuo, identificado como Reinaldo Caro, se metiera al maletero.

Tras obtener más pruebas, la policía detuvo a ambos sujetos el pasado 21 de febrero, en un control de detención que se amplió por tres días a solicitud del fiscal Cristián Muñoz con el objetivo de seguir indagando.

El cuerpo fue encontrado gracias al aviso de un trabajador que notó un bulto en el sector costero del seno Obstrucción, al sur de Puerto Natales. Allí, se percataron que Edwin Gutiérrez estaba atado de pies, manos, cubierto con una bolsa y con piedras para que el cadáver no saliera a flote.

Impactante confesión

En la audiencia, Reinaldo Caro entregó un testimonio que podría ser clave en las diligencias que lidera el Ministerio Público, revelando que Dussan Valderas confesó que quería matar a la víctima tras aparentemente quedarse con un celular que no le correspondía.

“Al Edwin lo pasamos a buscar a su casa. Yo estaba arriba del auto de Dussan, en el maletero. Me escondí ahí para que no me viera Edwin”, admitió.

Sin embargo, la noche anterior todos compartieron y bebieron alcohol, pero Valderas terminó molesto por la decisión de Gutiérrez de quedarse con el teléfono.

El imputado reconoció que el homicidio incluyó golpes con un bate en la cabeza y que “estaba entre ayudarlo y no ayudarlo y decidí mejor que no (…) El Dussan apuñaló a Edwin con un cuchillo que tenía atrás en el portamaletas. No recuerdo cuántas puñaladas le dio, pero hubo una que fue en el cuello”.

Tras amarrar el cuerpo con bolsas negras y cuerdas verdes llegaron al sector costero, donde Caro relató que “ahí Dussan le puso peso en la cabeza y los pies, con bolsas y cables lo amarró y yo lo ayudé”.

Finalmente, el mencionado medio señaló que Valderas ha usado su derecho a guardar silencio y que por ahora no ha entregado mayores antecedentes al fiscal y tampoco a la PDI. Ambos continúan en prisión preventiva.