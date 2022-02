Durante la jornada de este domingo 20 de febrero, fueron encontrados muertos dos hombres en un predio de Forestal Mininco en Carahue, Región de La Araucanía. La información preliminar indica que se trataría de un doble homicidio por impactos de bala, y los hechos habrían ocurrido específicamente en el fundo El Encanto, a unos 200 metros de su entrada. Ambas personas fallecidas trabajaban en la empresa de seguridad First Security, la cual presta servicios al grupo CMPC (holding forestal). Las personas halladas sin vida fueron identificadas como Benjamín Eduardo Bustos Manríquez de 23 años (oriundo de Vilcún) y Alejandro Ignacio Carrasco Mellafe de 30, domiciliado en Nueva Imperial. Es relevante recordar que el sector se encuentra en Estado de Excepción desde octubre de 2021. Para Pablo Urquízar, coordinador nacional de la macrozona sur, el hecho “ratifica la necesidad de la medida”. No obstante, los familiares de las víctimas del último tiempo, sostienen que el Estado de Excepción no ha tenido los resultados esperados. Desde la Fiscalía de la Araucanía calificaron el suceso como una emboscada, no obstante aún no se da con el paradero de los responsables.