Cercano a las 21:00 horas de este martes 22 de marzo, alrededor de 10 sujetos, abordaron con armas de fuego a un hombre adulto que esperaba al interior de su vehículo a su hijo en las afueras del metro Vespucio Norte.

Según la información preliminar entregada por la autoridad policial, los antisociales lo intimidaron tanto por la ventana del piloto como la del copiloto, para luego revisar sus prendas, extraer su teléfono celular y posteriormente su vehículo, con el que se dieron a la fuga.

La situación fue notificada a la Fiscalía local, quienes determinaron que la investigación la liderará la Brigada de Robos Centro Norte, quienes realizan diligencias en el lugar, mediante la revisión de cámaras de seguridad y entrevistas con testigos.

Más de 10 sujetos, presumiblemente menores de edad, abordaron a un padre que esperaba a su hijo fuera del metro Vespucuo Norte. Lo amenazaron con armas, sustrajeron su teléfono y vehículo. Se dieron a la fuga y Biro Centro Norte trabaja en el sitio del suceso.

El comisario de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, Mauricio Camus, expresó que la víctima fue intimidada por una banda delictual de aproximadamente diez sujetos, aparentemente todos menores de edad.

Asimismo, Camus añadió que mientras la víctima se encontraba distraída, fue abordado por los delincuentes que tenían en su poder armas de fuego, dándose a la fuga, una vez concertado el atraco, en dirección desconocida.

“El personal ya tiene el respaldo de las grabaciones de cámara de vigilancia, las cuales da cuenta de la agresividad del hecho denunciado, donde se ve la dinámica delictual. Las grabaciones están siendo analizadas por el equipo especializado para dar con el posicionamiento de la banda”, agregó.

En ese sentido, según registran las imágenes, los sujetos andaban a pie. No obstante, según a juicio del policía, se puede inferir que es muy difícil que un grupo que bordea la decena de personas haya llegado caminando.

“No se efectuaron disparos y no hay lesionados. La víctima no opuso resistencia, pero señala la brutalidad y la extrema violencia de los sujetos, llamándole la atención que todos aparentemente son menores de edad”, precisó el comisario en relación a los hechos.

Cabe mencionar que en un registro de la cámara de un local comercial aledaño a la estación de metro, se puede apreciar el momento exacto en que los sujetos cruzan la calle, previo al ilícito.