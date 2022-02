La PDI logró la detención de un segundo involucrado en la desaparición y presunto asesinato del empresario Pedro Carrión. El sujeto confesó sus delitos y posteriormente se encontró un cuerpo enterrado en el patio de una amasandería en la comuna de Quintero. No obstante, aún se está esperando el resultado de los exámenes para saber si se trata o no de la víctima en cuestión. Días de extrema incertidumbre agobiaron a la familia del afectado hasta este miércoles, en que encontraron el que podría ser el paradero del empresario. El primer imputado, José Luis Yáñez, es con quien presuntamente el detenido de esta jornada, identificado como Pablo Antonio Solís Castro, habría tenido un acuerdo para asesinar al empresario y luego trasladarlo a la Región de Valparaíso, según los cruces de señales telefónicas. El subprefecto de la PDI Juan Pardo, señaló en relación a Solís que “él declaró, está confeso y dio detalles de cómo ocurrieron los hechos”. Carla, la pareja de Pedro, aseguró que “estas personas fueron mandadas por alguien más y que nosotros sabemos quién es y no voy a descansar hasta que caiga”. Asimismo, la mujer precisó a que Carrión habría hecho un millonario negocio con este individuo, por lo cual la motivación del crimen habría sido económica.