Fue el 22 de julio del presente año la fecha en que fue visto por última vez Patricio Muñoz Kuschel, un técnico en enfermería de 31 años que desapareció durante una excursión en el cerro Panul, ubicado en la precordillera de la comuna de La Florida. Pese a todos los esfuerzos, aún no hay rastro del hombre.

Javiera Muñoz, la hermana del joven extraviado, expresó en conversación con Contigo en Directo, que “quiero hacer un llamado a la gente que comparta la imagen de mi hermano. Hoy en día no se descarta nada”, agregando que “quiero solicitar que no se deje de buscar a Pato, porque por nuestra parte esto no se va a detener hasta encontrar algo”.

Importante hallazgo

Asimismo, desde el lugar en que se encuentran realizando las labores de búsqueda, la mujer afirmó que recientemente se encontraron “vestimenta, carpa y residuos orgánicos de frutas“. Cabe destacar que en este reciente hallazgo incluso participaron aviones de la Fuerza Aérea de Chile, identificando al menos 15 puntos de interés que posteriormente deberán ser cubiertos por personal especializado vía terrestre.

Como parte del a investigación, también se sumaron los testimonios de cuatro individuos a fines de agosto. “Se le tomó declaración a las cuatro personas que vieron a mi hermano y ellos indican haberlo visto y además haber conversado con él“, señaló su hermana.

Sobre esto mismo, detalló que “le dijeron que no siguiera subiendo porque no estaba equipado y era peligroso”. No obstante, recalcó que “él (Pato) subía mucho al cerro y es muy deportista“, aseguró Javiera al ser consultada por las habilidades de Pato en temas de trekking.

Además, durante este miércoles Fiscalía ordenó el allanamiento de casas pertenecientes a personas del círculo íntimo del técnico en enfermería.