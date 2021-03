El jueves murió abatido un delincuente que estaría involucrado en la muerte de Tamara (5), la niña que falleció producto de un disparo en una encerrona en Huechuraba.

En entrevista con CHV Noticias, el papá de la menor, Raúl Moya, dijo sentirse tranquilo ahora, ya que “se hizo justicia por mi hija, aunque haya sido ‘como de rebote’, y lo más importante es que hay un asesino despiadado que ya no va a poder causarle dolor y sufrimiento a ninguna otra familia nunca más”.

El padre dijo tener certeza de que el delincuente abatido se trataría del autor del homicidio de su hija. Aseguró que “en el sector donde se movía o vivía este sujeto, mucha gente sabe que fue él quien lo hizo” y que desde el comienzo recibió información de personas “que querían ayudarnos desinteresadamente a buscar justicia”.

A juicio de Moya, el carabinero involucrado en la muerte del delincuente “es un héroe, porque en un momento sumamente riesgoso fue capaz de defenderse, capaz de responder, capaz de salir ileso, que es lo más importante. Yo no podría hablar con la calma que lo hago ahora si él hubiera sufrido algún daño. Lo primordial para mí es que él afortunadamente terminó completamente ileso”.

En esa línea, dijo que “hay muchos chilenos que, si él estuviera dispuesto a recibirnos, le daríamos un apretón de manos y un abrazo, porque sacó a un delincuente sumamente peligroso de las calles”.

De acuerdo a antecedentes previos, el sujeto ya habría sido detenido en 2019 por un portonazo, caso por el cual la Fiscalía Centro Norte logró una condena de seis meses en un centro del Sename. Al respecto, el papá de Tamara dijo que eso más le parecía “una broma” y “un incentivo para seguir delinquiendo, porque con esos seis meses él ‘ganó ficha’, como dicen ellos, se hizo conocido”.

“Este sujeto tenía 16 años a la hora de fallecer y ya tenía un amplio prontuario policial. Era un delincuente con experiencia. El domingo 28 de febrero demostró que a su corta edad era la peor clase de delincuente que puede haber, que es aquel que es capaz de quitarle la vida a una niña pequeña, inocente, indefensa”, afirmó.

Llamado a respetar el duelo

Finalmente, aunque dijo sentirse aliviado por la muerte del sujeto, llamó a no entorpecer el duelo de la familia: “yo no siento ninguna clase de empatía, ni me duele tampoco el dolor que está sintiendo la familia de este criminal. Creo que sencillamente ellos acaban de llegar al mismo infierno donde estamos viviendo nosotros desde el 28 de febrero, pero también entiendo que, por muy despiadado que haya sido este muchacho, probablemente sus hermanos o su madre sí lo querían”

“He visto algunos rumores en Facebook de que quieren funarle el funeral y quizás qué cosas más. Yo quiero hacer un llamado a que esta gente la dejen en paz dentro de su dolor, que tengan que hacer el rito fúnebre que corresponda, y yo de mi parte no podría burlarme o acercarme a causar algún tipo de provocación al velorio o funeral de este sujeto. Con la humanidad que me queda, yo sí puedo decir que estoy satisfecho con la muerte de él, pero no me regocijo con el dolor, principalmente de su madre”, añadió.