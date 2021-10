El ex árbitro nacional Eduardo Ponce sufrió un violento asalto mientras trabajaba como conductor de Uber en la comuna de San Ramón.

El otrora juez del fútbol chileno fue abordado por delincuentes mientras tomaba pasajeros cerca de las 7 de la mañana en la intersección de Los Jazmines con calle Uruguay.

En conversación con CHV Noticias, Ponce contó que el hecho “fue muy violento, me golpearon en todo el cuerpo y me apuntaron con un arma de fuego”.

“Yo salí a trabajar antes de las 7 de la mañana, me sale un pedido y me dirijo a tomar pasajeros. Cuando llego veo a dos muchachos y ellos simulan cerrar la puerta de una casa, lo cual me lleva a mí a confiar pensando que venían saliendo de la casa. Pero luego me abordaron”, relató.

Lee también: Tren descarriló e interrumpió viaje “del recuerdo” de San Antonio: Pasajeros se molestaron por protocolo de emergencia

“Uno quiso entrar al auto por la puerta de adelante, pero estaba con seguro. Subieron por atrás y cuando iba a iniciar la marcha uno me toma el cuello y el otro me pone una pistola en la cabeza”, agregó.

En la misma línea, el ex referí dijo que “el objetivo de ellos era el auto, porque me revisaban buscando el cortacorriente. Fue todo tan rápido que sólo puedo relatar lo que recuerdo”.

Sin embargo, el robo del vehículo finalmente no se concretó porque los delincuentes chocaron con otro auto al momento de arrancar y terminaron escapando a pie.

Sobre las consecuencias del hecho, Ponce contó que “físicamente sólo estoy con golpes y moretones. Estoy bien dañado también sicológicamente, moralmente quedé muy complicado. Cada vez he tenido que relatar esto me he quebrado recordando el momento en el que tuve una pistola en mi cabeza y todo lo que sucede después”.

Lee también: Graban a motociclista realizando imprudente maniobra en autopista: Iba de pie en el asiento

“Ahora estoy más tranquilo, pero el daño material es irreparable porque mi vehículo quedó con pérdida total. Lo rompieron, sólo hicieron el daño porque no me robaron nada. Mi celular y todas mis cosas quedaron ahí”, indicó.

A su vez, el ex árbitro afirmó que la Policía de Investigaciones está realizando las pericias correspondientes para dar con el paradero de los asaltantes.