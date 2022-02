A una semana del crimen de una mujer en el Parque de los Reyes, este miércoles la PDI dio con el paradero del único sospechoso del asesinato. Se trata de un ex funcionario de Carabineros que habría querido vengarse. La mujer de 31 años que residía en las inmediaciones del parque, fue abordada por el imputado y recibió cuatro impactos de bala. Luego del suceso, el individuo se dio a la fuga. Testimonios y registros de cámaras de seguridad fueron claves para poder dar con el presunto autor del homicidio, un ex funcionario policial que frecuentaba el sector. Cabe señalar que el hombre presentaba otra orden de la Fiscalía Militar de Santiago por delitos relacionados con armas de fuego. El trasfondo de esta situación, según indicó el fiscal, sería que el la víctima habría perpetrado un ilícito contra la pareja del ex policía.