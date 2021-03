El pasado 2 de marzo, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del ex uniformado Sebastián Zamora, investigado por el Ministerio Público por la presunta responsabilidad en la caída de un menor de 16 años desde el Puente Pío Nono al Mapocho, y decretó el cese de la prisión preventiva.

El imputado quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional, prohibición de acercarse al menor y prohibición de portar armas de fuego, municiones o cartuchos.

El ex carabinero reveló que, tras el suceso, avisó que la víctima estaba sangrando, pero relató: “me ordena mi teniente Fernández irme al carro. Después pregunté por las cámaras, creo, y me senté y me puse a llorar”.

Posteriormente, indicó que no podía ir a socorrer al adolescente porque “si me hubiera lanzado, me hubieran sancionado por incumplimiento de deberes militares, por no cumplir la orden”.

Ahora, en conversación con Mucho Gusto, Zamora le envió un mensaje a la mamá del adolescente, Daisy Alvear.

“Le pido perdón por el daño causado, por el daño físico y psicológico. Que se recupere pronto para que pueda hacer las cosas que más le gusten”, comunicó Zamora.

Asimismo, agregó: “que no se olvide que todos cometemos errores a veces y quizá mi error fue no bajar -a ayudarlo- o haber hecho las cosas de distinta forma, haber hecho vista gorda, no sé qué otra cosa podría haber pasado. Soy creyente de que todo pasa por algo y quizá este golpe nos sirvió a antes para cambiar el chip un poco y hacer una retroalimentación y ver qué cosas estamos haciendo mal y qué cosas estamos haciendo bien”.

Por su parte, Alvear dijo: “nada justifica lo que le hicieron. Mi hijo no está bien”. Según la madre, su hijo aún no puede recuperarse por completo y dejó sus actividades normales, como el estudio y el deporte.

“Sus muñecas se le caen si se saca los inmovilizadores. Nos queda mucho y escuchar a veces a mi hijo (…) le ha tocado a veces que no puede abrir una bebida, entonces -le dice- ‘mamá no puedo’ y nos miramos y lloramos”, relató.