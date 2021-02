Milton Fre vivió con Mirta Ardiles hasta el 2005, tras mantener una relación de 8 años. El hombre que actualmente vive en Andacollo dice que la madre e imputada por la muerte de Melissa Chávez no habría cometido el crimen sola.

Si bien dice que “hace más de 15 años que le perdí el rastro” a la mujer con la que tuvo una hija de ahora 21 años, sostuvo a Contigo en la Mañana de CHV Noticias que “tengo mis propis conclusiones de lo que pasó”.

“A lo mejor es muy fuerte lo que voy a decir, pero yo digo que ella no lo hizo sola, no lo hizo sola, no quiero dar más declaraciones de este punto, pero es lo que pienso“, declaró por la eventual responsabilidad en el asesinato de la niña de 12 años.

Milton y Mirta se conocieron en 1997 y pololearon dos meses, el 2000 se casaron y en 2005 se separaron. “Fue poco lo que vivimos”, sinceró el hombre que dijo que “llego a pensar qué pasaría si me hubiera tocado con mi hija, yo me vuelvo loco”.

“Nuestra hija dice que la mamá no fue”, agregó sobre lo que ha conversado con su hija, quien fue la encargada de decirle lo que pasó con Melissa, quien murió el 26 de noviembre en su casa en Coquimbo, luego de que vecinos vieran salir humo de su habitación y dieran la alarma a carabineros y bomberos.

Junto a esto, señaló que “si el abogado no hace nada, ellas van a tener que descubrir la verdad”, es por eso que pide que todo se aclare cuanto antes: “Si alguien tiene que pagar, que pague, quien sea, quiero que sepa qué pasó con su hermanita“.

“Fue una barbaridad, un animal el que le hizo eso, no podría decir qué nombre le doy. La gente puede tener arrebatos, pelear, insultar, pero eso no“, concluyó.