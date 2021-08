Los comentarios de Malucha Pinto sobre la Teletón generaron revuelo esta semana. Además de respuestas como las de Marcela Vacarezza, ahora está la de una exniña símbolo del evento benéfico, Valeria Arias.

Por medio de su cuenta de Twitter, Arias señaló que en el video publicado entrega su “respuesta a la honorable constituyente”. Por aquello, en el clip se refiere al rol del Estado y la importancia que, para ella, tiene la cruzada liderada por Mario Kreutzberger.

“Actualmente, un adulto se demora postulando al Senadis, ocho años en obtener su par de prótesis. Eso quiere decir que se arrastra en su silla de ruedas por ocho años”, partió señalando la exniña símbolo de 1979.

“Por eso es importante la Teletón“, continuó señalando Arias en su registro. Junto con eso, y para defender su postura, comentó que “la sociedad civil se organiza en un acto de libertad, donde cada persona saca de su bolsillo, porque quiere darle una clínica privada de atención de lujo, como la Clínica Las Condes, a la Teletón“.

Tras esos comentarios, Valeria Arias criticó al Estado y a la constituyente Malucha Pinto. “El Estado a mí me saca plata de mi bolsillo para que la constituyente Malucha Pinto esté bailando La Ronda se San Miguel. Me duele, porque es mi platita y me cuesta ganármela”, expresó Arias en el video.

“Yo no quiero que desaparezca la Teletón, porque la Teletón le da dignidad a la infancia de los niños en Chile”, finalizó señalando la exniña símbolo.

Revisa sus declaraciones aquí: