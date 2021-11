Los hechos fueron perpetrados el 20 de octubre de 2021. Las imágenes muestran como un sujeto acribilló a dos hermanas en Santiago Centro para luego huir con un bolso y un celular. Aparentemente se trataría de un ajuste de cuentas por drogas. En menos de 24 horas de lo sucedido, funcionarios policiales lograron detener a dos involucrados. Uno de ellos, quien presuntamente jaló del gatillo gozaba de libertad condicional. Es relevante consignar, que la persona tiene antecedentes por homicidio frustrado a carabineros, delitos contra la propiedad de las personas, robo de banco y asalto a camiones, siendo calificado como un individuo “sumamente agresivo”. En 2007 cayó a prisión siendo condenado a 12 años. No obstante, estuvo menos de un año, ya que debido a una riña tuvo que trasladarse a un hospital. En ese momento fue rescatado por un grupo de personas, entre ellas, su pareja, quien posteriormente fue detenida por liderar una banda que robó más de mil millones de pesos. Por dichos antecedentes el protagonista cumplía tres condenas en prisión, pero este año y dos meses antes de los homicidios en Santiago se le reconoció el derecho a la libertad condicional. Cabe señalar que el informe de gendarmería no recomendaba que se le otorgara dicho derecho, no obstante la Corte Suprema, luego de la exposición de la defensa, indicó que no darle el beneficio era arbitrario e ilegal.