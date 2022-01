El pasado jueves 13 de enero, Héctor Astete Ortíz, joven de 25 años, salió junto a un grupo de amigos a realizar trekking en el Cerro Arcoíris ubicado en el sector Junta del Valle de la comuna de Cochamó, Región de los Lagos.

Según relatan sus compañeros de aventura, Titín, como lo llaman sus cercanos, se adelantó en el momento del descenso, no obstante escuchaban sus gritos desde la distancia. En ese entonces, quienes iban junto a él lograron llegar hasta El Manzano, camping en el que pasarían la noche, no obstante, Héctor no se encontraba ahí, como imaginaba el grupo.

Quienes han visitado la zona indican que el sector es de muy difícil acceso, ya que hay árboles de al menos 30 metros, complicando la visión para poder dar con el paradero del extraviado. Asimismo, han manifestado que el duro clima de la zona ha provocado la suspensión de la búsqueda, ya que el frío y la lluvia la imposibilitan.

Para llegar al lugar, son al menos siete horas de trekking por senderos de difícil acceso. Lo anterior podría complicar al joven extraviado, ya que solo iba de short y polera, es decir, no portaba la ropa adecuada para pasar la noche en la montaña.

Lugareños, personal del GOPE, de Conaf, Bomberos y funcionarios de la Armada han contribuido en las pesquisas en terreno para poder dar con el paradero de la persona desaparecida.

Con respecto a Héctor, según informaron sus cercanos y familiares, es un amante de los deportes, apasionado de la danza y especialista en bailar cueca. Además expresaron que es una persona que cuenta con las herramientas para sobrevivir algunos días en el cerro.

Quienes se encuentra en la montaña buscando a Titín solicitan drones y transporte en helicópteros para continuar con la búsqueda de manera más adecuada. En ese sentido, han detallado que no pretenden detener la búsqueda hasta llevar al joven extraviado a casa.

El alcalde de Cochamó, Silverio Morales, dijo que se han llevado a cabo bastantes gestiones en la búsqueda y que han coordinados los lineamientos de búsqueda con los especialistas. Por otra parte, manifestó tener fe en Dios para encontrar al joven e hizo un llamado a las personas que visitan el camping, a que lo hagan con mucha responsabilidad, debido a que es una alta montaña, con acantilados, piedras y barriales.

La tía del desaparecido, por su parte, denuncia que se han perdido días valiosos, ya que las autoridades según su testimonio, no han realizado la búsqueda de manera oportuna.