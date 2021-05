Durante la noche del domingo, cerca de las 21:00 horas, en Quinta Normal, un grupo de sujetos se hizo pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para cometer un robo al interior de un domicilio particular.

Al interior del inmueble se encontraba un matrimonio de adultos mayores, un hombre de 82 años y una mujer de 71 años, con dos de sus hijos, uno de 42 y otro 35 años.

La familia fue sorprendida por los individuos, quienes llegaron en un vehículo hasta la casa, forzaron la entrada y, con armas en mano, gritaron que eran miembros de la policía -lo que era mentira- y que iban realizar un procedimiento.

Ante esto, los delincuentes exigieron artefactos de valor y dinero. Sin embargo, los vecinos se dieron cuenta que algo extraño estaba pasando y pidieron ayuda. Debido a esto, los falsos PDI se dieron a la fuga sin poder cometer el delito.

Al respecto, la adulta mayor relató que “entran unos tipos gritando que eran PDI y yo me asusté, si mi hijo no ha hecho nada. Cuando me asomo a la cocina, lo tenían a él en el suelo, le pegaron con una botella, le rompieron la cabeza, pero se paró y siguieron peleando. Los vecinos comenzaron a gritar ‘suéltalo’, los tipos se asustaron y se fueron“.

Hasta el momento no se ha identificado a los antisociales ni se ha realizado una detención por el delito. Funcionarios de la policía ya se encuentran trabajando en el hecho.