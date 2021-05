El único sospechoso del crimen de los hermanos Rubén y Catalina aún no es formalizado. Se espera que esa audiencia se lleve a cabo el próximo martes cuando no queden elementos pendientes para definir cuáles son todos los delitos involucrados en este caso. “Lo que quieren hacer es comprobar que supuestamente él está enfermo. Pero no tomamos con satisfacción la gestión que está haciendo la Fiscalía en este minuto”, aseguró Álex Madrid, tío de las víctimas. La ampliación de la detención se basa en nuevos antecedentes recabados por la PDI y el Servicio Médico Legal. Dentro de las diligencias pendientes están los peritajes a los celulares encontrados en la improvisada ruca donde se escondía el sospechoso, el hallazgo de un arma blanca en el mismo lugar y un eventual ataque sexual contra la menor de 14 años. De corroborarse esa situación, el sujeto será formalizado por doble homicidio calificado y también por violación. Hasta el martes su defensa pretendería corroborar alguna inimputabilidad desde el punto de vista siquiátrico. “Este asesino no tiene problemas mentales ni tampoco sufre esquizofrenia ni nada por el estilo, porque una persona enferma no estaría conectada con 4 celulares”, agregó Madrid.