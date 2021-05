Hace poco más de un mes se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Lissette Villa al interior de un centro del Sename en Estación Central. Hoy tendría 16 años y pese a todo el tiempo transcurrido, su familia aún no encuentra justicia. El mayor temor de la madre de la menor es que no se llegue a nada. Un miedo totalmente entendible si se considera todo el tiempo que ha pasado sin resultado alguno, porque recién este lunes tras 5 años, 1 mes y 13 días después de su muerte se dio inicio al juicio oral contra las 4 acusadas, todas funcionarias del centro de menores. “La Fiscalía presentó un tipo penal de torturas y apremio ilegítimo cometido por funcionarios públicos, lo que lleva a una pena máxima de hasta 15 años. En este caso, Fiscalía pidió una pena de 7 años para las dos autoras de la muerte de Lissette, y para las otras dos personas una pena privativa de 541 días, lo que es muy bajo”, aseguró Sebastián Lafaurie, abogado representante de la mamá de Lissette, y agregó que “dado el tipo penal que se presentó, vemos justamente que no va a existir la condena que la familia quiere”. Lo que pide el abogado de la familia es que el tipo penal sea homicidio calificado. “Ojalá que sea pronto, para que ellas sientan el mismo dolor que yo sentí como madre. Porque yo hasta el día de hoy todavía sufro por mi hija”, afirmó Juana Poblete, la mamá de Lissette.