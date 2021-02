El abogado de la familia paterna de Tomás Bravo, Cristian Echaiz, anunció que presentarán una querella en contra del tío abuelo del menor, Jorge Eduardo Escobar, quien fue detenido luego del hallazgo del cuerpo sin vida del niño de 3 años en un sector del río Raqui, Región del BioBío.

En conversación con CHV Noticias y CNN Chile, el jurista contó que “ellos (la familia paterna) están en un momento de absoluto shock, de profundo dolor. Por lo mismo, la familia decidió no conversar con los medios y tratar de vivir en forma interna, más íntima este proceso que es absolutamente entendible”.

“A raíz del resultado que tuvo la investigación hoy día la familia decidió presentar una querella criminal en contra del imputado, a esta altura como todo el mundo sabe, confeso del crimen de Tomasito, y además contra todas aquellas personas que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del mismo”, agregó.

En relación a la condición de confeso que tendría el acusado, Echaiz explicó que “yo he tenido noticias no oficiales, no tengo alguna confirmación de la Fiscalía de que esto es oficial. Pero sí hay algunos medios que ya han señalado que estaría confeso”.

Sobre la formalización de Escobar programada para este sábado a las 12:30 horas, el abogado dijo que “yo entiendo que no alcanzarían a estar gran parte de los resultados de los peritajes para mañana, así que lo más probable es que mañana se realice el control de detención y que el Ministerio Público pida ampliación de plazo, puede pedirlo hasta por 3 días, para luego realizar la formalización de cargos y pedir medidas cautelares”.

Al ser consultado sobre si la familia sospecha de la participación de más personas en la muerte de Tomás, el jurista señaló que “nosotros si bien es cierto no queremos hoy día imputarle participación a nadie más que a la persona que está detenida, la familia sí tiene sospechas de que existen a lo menos otras personas que han colaborado en carácter de encubridores o de cómplices”.

“Hay algunos antecedentes, pero manteniendo la reserva que tiene la investigación. Hoy día se han sabido bastantes detalles por la declaración que hizo el fiscal, pero como todavía no se levanta el secreto de la investigación, lo vamos a aportar de manera reservada al Ministerio Público y van a ir diligencias solicitadas en ese sentido también en la querella”, añadió.

Las sospechas del padre contra el tío abuelo

Las únicas declaraciones que dio esta semana Moisés Bravo, padre de Tomás, apuntaron directamente contra Escobar a quien acusó de estar en estado de ebriedad en el momento que se le perdió el rastro al menor.

El papá del niño de 3 años dijo el miércoles que tras enterarse de que su hijo se había extraviado “salí con lo que tenía puesto y llegamos acá con la única intención de ir a buscar a mi hijo, que se extravió en una parte tan grande. La carretera está aquí mismo, al lado”.

En relación al tío abuelo de Tomas dijo que “desde principio a fin estaban bebiendo alcohol. Una persona adulta, soltera gran parte de su vida, en estado de ebriedad. No me explico cómo hace algo tan rutinario y que se le pierda el niño, justamente en ese estado”.

“Me enteré por mi mamá que estaban viendo un partido y que estaban todos ahí en estado etílico, y que en un momento salió y fue a buscar los animales”, relató.