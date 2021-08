Luego de tres meses de la muerte de Gonzalo Díaz en un accidente automovilístico, su familia aún pide justicia y la prisión preventiva para el conductor que lo chocó manejando en estado de ebriedad. No obstante desde Fiscalía Occidente aseguran haber recibido un informe de Carabineros que imputaría la responsabilidad al trabajador fallecido de la comuna de María Pinto por una irresponsabilidad vial. El pasado 1 de mayo, a sus 66 años, “Don Gonzalo” ayudaba a su familia en un emprendimiento de comida rápida. Aquella noche, luego de cargar bencina, encontraría la muerte en una ruta habitual que transitaba por su trabajo. Según relató su hija, el vehículo que lo chocó iba a exceso de velocidad y el conductor manejaba con 2,14 gramos de alcohol en la sangre, para luego fugarse del lugar sin prestarle ayuda a su padre. Vecinos y testigos intentaron ayudar a Gonzalo sin conseguir salvarle la vida. En ese contexto, el conductor se entregó dos horas después del suceso, sin embargo, el Fiscal decidió no pasarlo a control de detención. La familia denuncia que el conductor está libre y, según advierten, sería un peligro para la seguridad. De igual forma, el imputado será formalizado por no prestar ayuda a la víctima. Finalmente, es relevante consignar que en 2020 hubo 112 personas fallecidas por accidentes de tránsitos provocados por el alcohol en la conducción, según las cifras entregadas por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset). En esa misma línea, la estadística muestra que 5.848 fueron accidentes generados por un chofer bajo los efectos del alcohol.