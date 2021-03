17 personas fueron detenidas el sábado en una fiesta clandestina al aire libre en el Parque Bustamante, comuna de Providencia.

Hasta el anfiteatro del lugar llegaron más de 60 personas que, de acuerdo a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se encontraban bailando y consumiendo alcohol y drogas, sin usar mascarilla.

“Cuando uno ve a todos los funcionarios de la salud del país que han estado sacándose la mugre para que la gente no se nos muera, que han estado trabajando arduamente para vacunarnos, y uno ve por otro lado este grado de irresponsabilidad, es que me baja una indignación que no les puedo contar”, condenó la jefa comunal.

La indignación de la alcaldesa ocurre cuando Chile ha sobrepasado los cinco mil casos de contagios durante los últimos días y los expertos han expresado su preocupación por el alto nivel de ocupación de camas UCI.

Entre los detenidos, 14 son hombres y tres son mujeres, todos quienes habían llegado al parque desde comunas que se encuentran en Fase 2, con cuarentena de fines de semana, sin portar ningún permiso.

Los sujetos fueron detenidos por infracción al artículo 318 y se les cursó un sumario sanitario por parte de la Seremi de Salud.