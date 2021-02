Este lunes se cumple el sexto día de búsqueda de Tomás Bravo, menor de tres años que está desaparecido desde el pasado miércoles 17 de febrero en la localidad de Caripilún, provincia de Arauco, Región del Biobío.

Respecto de la investigación del suceso, el fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, realizó un balance del operativo desarrollado en la zona, indicando que se estudian cuatro hipótesis, de las cuales tres tienen “más fuerza” que la cuarta.

“No les puedo decir el contenido de las mismas a fin de resguardar el resultado de la investigación”, explicó el persecutor.

Asimismo informó que “hasta el minuto estamos investigando una presunta desgracia”, y que actualmente “se están acotando las investigaciones en cada una de ellas (hipótesis) a fin de descartar o poder construir una figura penal respecto de los hallazgos”.

Además, indicó que “he conversado con la familia de la madre, les contamos todo lo que se está haciendo, les contamos sobre la construcción de este equipo de trabajo”, misma situación que realizaron con el padre del menor.

“No se descarta nada, no hay ninguna persona imputada, no hay detenidos. Se está investigando una presunta desgracia hasta el minuto, salvo que se encuentre algún antecedente, hallazgo o al propio menor, que nos pueda orientar una cosa distinta a la presunta desgracia”, añadió Ortiz.

En cuanto a las imágenes captadas por los aviones FACh durante el domingo, el persecutor dijo que “se están descargando las fotos y se están trabajando con funcionarios especializados de la Policía de Investigaciones”. Y al mismo tiempo, “se están trabajando las imágenes, no solo las satelital que se tomaron ayer, sino que también las imágenes tomadas con drones con anticipación”.

Por otro lado, el fiscal jefe detalló que “se mantiene el rango de búsqueda de ocho kilómetros, pero no descartamos tener que ampliarlo conforme a los antecedentes”.

“La Fiscalía ha sido seria, consistente en la investigación, hemos estado desde el día uno a cargo de la misma (…), todavía estamos frente a una presunta desgracia“, indicó Ortiz, agregando que “no tenemos ningún antecedentes respecto a la comisión de algún delito”.