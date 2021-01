Este jueves se lleva a cabo la audiencia de formalización de Carlos Humberto Méndez González, conocido en Chile como Igor Yaroslav González, el principal sospechoso del femicidio de María Isabel Pavez.

El ciudadano de nacionalidad mexicana es formalizado por el delito de femicidio y por el uso de pasaporte falso, cargos por los que arriesga cadena perpetua.

En la audiencia de formalización, la fiscal Marjorie Carrillo de la Fiscalía Oriente acusó que la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) encontró un pasaje de Turbus con destino a Arica con fecha 18 de diciembre del 2020, tras presuntamente dar muerte a María Isabel Pavez.

“Él pensaba irse a Arica y lo más probable es que no pudo hacerlo por temas sanitarios y, al no tener los permisos correspondientes, no lo pudo hacer”, indicó la fiscal.

Además, la policía descubrió diversas tarjetas telefónicas sin chips en el lugar donde Carlos estaba prófugo.

“Aquí existe una planificación en sentido que el imputado reflexiona, piensa en cómo cometer este delito y toda esta reflexión viene desde México: es el mismo modus operandi, la misma forma de matar”, sostuvo la fiscal.

Esto debido a que en 2009 el imputado fue acusado de asesinar a Itzel Barraza, una adolescente de 17 años con quien mantuvo una relación en México.

Por lo mismo, la fiscal Carrillo señaló que “ambas víctimas -María Isabel e Itzel- señalan a sus familiares que van a juntarse con Igor/Carlos, luego la historia es la misma”.

Asimismo, ratificó que María Isabel fue a juntarse con el imputado de forma “confiada, esta relación terminó bien. Ellos no tenían problemas y se seguían frecuentando, por eso ella (María Isabel) no podía imaginarse a dónde iba a terminar, pero quién sabía esto era el imputado. Las llamadas empiezan el 28 de diciembre, cuando la víctima ya no se encontraba. Ella falleció en horas de las madrugada”.

Finalmente, Carlos Méndez González quedó en prisión preventiva. La medida cautelar se extenderá por los seis meses que dure la investigación.