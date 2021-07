Durante la jornada de este sábado, la Fiscalía Regional de La Araucanía confirmó la identidad del comunero mapuche abatido durante un enfrentamiento en Carahue.

Se trata de Pablo Marchant, miembro de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), quien fue identificado luego de las pericias realizadas a sus huellas.

Según indicó el Ministerio Público, el hombre portaba un fusil M-16 al momento del enfrentamiento armado al interior de un predio de la forestal Mininco, cerca del sector Casa Piedra, en el kilómetro 24 de la Ruta S-138.

Cabe recordar que en una primera instancia se creía que la persona muerta era Ernesto Llaitul, hijo del líder de la CAM, Héctor Llaitul. Sin embargo, durante la madrugada esta información fue descartada por el propio dirigente, quien aseguró preliminarmente que se trataba de Marchant.

“Lo que pasa es que los cuerpos eran parecidos con el fallecido, que es Pablo Marchant, un weichafe de la CAM y como le llegaron balazos en el rostro se le había desformado un poco, quizás eso confundió a Carabineros o al fiscal, no tengo idea o habría alguna intencionalidad al decir que era mi hijo, pero no es él, estaba metido en un lugar de difícil acceso, en una faena forestal, no entendemos la razón de tal maldita confusión”, señaló en conversación con Interferencia.