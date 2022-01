Desde arriba de un bus captaron la brutal agresión de un hombre hacia la que se presume sería su pareja. La golpeó, pateó e incluso la arrastró del pelo a vista de quienes transitaban en ese momento por las cercanías del Estadio Regional de Antofagasta. Los pasajeros gritaban por ayuda, pero quienes estaban presenciando el hecho no hicieron nada para proteger a la mujer. Según expertos, esta falta de reacción por parte de testigos puede responder a una sensación de temor, aunque lo recomendado es ofrecer ayuda más que enfrentarse directamente con el agresor. Asimismo, el no intervenir ante tipo de hechos no solo aumenta el riesgo de la víctima, sino que ser espectador y no hacer nada, podría incluso transformarse en un delito. Desde el Ministerio de la Mujer han intentado ubicar a la agredida, pero “esto ha sido imposible”, indica la titular de la cartera, Mónica Zalaquett. El caso es investigado por la Fiscalía de Antofagasta, pero aún no reciben una denuncia por este brutal hecho.