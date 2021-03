Las partes querellantes denunciaron la demora de antecedentes relevantes a pocas horas de la formalización de Jorge Escobar, único imputado por la muerte de Tomás Bravo. Al mismo tiempo que este lunes se alzó el secreto de la carpeta investigativa, instancia en que uno de los intervinientes aseguró que las causas de muerte del menor aún serían indeterminadas y en estudio. No hay certezas, ya que de acuerdo con fuentes ligadas al caso, el cuerpo no presentaría lesiones físicas evidentes. Pero a horas de la formalización del imputado, las pocas pruebas presentadas en el control de detención apuntan a un bosquejo y a un relato aprendido. El primero fue refutado por su hermana y abuela del niño, quien indicó que el mapa corresponde a una ayuda que él realizó para graficar la desaparición de Tomás. Mientras que su abogado defensor, Pedro Aguilera, argumentó que su relato “es coherente y acorde al nivel de escolaridad, (porque) llegó a octavo básico”. Los querellantes aseguran que hasta el momento no hay ninguna declaración oficial del imputado y que no hay pericias psicológicas que prueben su culpabilidad. Este martes, desde las 11:30 horas, se realizará la formalización con los resultados del informe de la Brigada de Homicidios de la PDI y otras informaciones relacionadas a este caso lleno de incertidumbres.