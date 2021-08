Una heroica hazaña dio lugar en Reino Unido, luego de que un gato salvara la vida de su humana de 83 años, tras haber caído a un barranco.

De acuerdo al reporte policial, la mujer cayó a una quebrada de 20 metros de largo, de difícil acceso y de terreno irregular lo que dificultaba la posibilidad de rescatarla, sin embargo fueron los maullidos de su mascota que alertaron a los vecinos que acudieron en su ayuda.

Gracias a la oportuna alerta de su gato, Piran, una de las vecinas de la anciana se dio cuenta del accidente y dio aviso a la policía y bomberos.

Personal de bomberos y una ambulancia aérea llegaron hasta la zona de Bodmin para rescatar a la mujer que se encontraba atrapada, por lo que fue trasladada al hospital donde se encuentra estable y sin lesiones.

La gran acción del felino recibió miles de ovaciones por parte de las redes sociales, donde incluso el Departamento de Policía de la ciudad le dedicó una publicación en Twitter. “¡El gato Piran ha salvado el día!”, escribieron.

This afternoon Officers from Bodmin were tasked to conduct a search for a missing 83 year old female.

The female was located by a member of the public who had spotted the female’s cat, meowing in the corner of a large maize field near to her home address. 1/3#onefamily pic.twitter.com/VYrwaAAAz8

— Bodmin Police (@BodminPolice) August 14, 2021