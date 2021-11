Durante la tarde de este jueves, el ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, aseguró ser víctima de una golpiza al interior del penal Santiago 1, lugar donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde el 26 de julio del presente año tras ser formalizado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho reiterado y lavado de activos.

Fuentes de Gendarmería indicaron que el interno Aguilera “no ha sido agredido ni ha sufrido lesiones en la unidad penal”.

La ex autoridad comunal fue a constatar lesiones y, según aseguró la institución policial, luego de tomar declaración al imputado “quedó registrado que no ha existido ningún incidente que estuviera involucrado el ex alcalde de San Ramón”.

Cabe recordar que el pasado 25 de octubre, Aguilera pidió finalizar la medida cautelar, pero el 15° Juzgado de Garantía rechazó revocar la prisión preventiva. La jueza Marcela Dattas sostuvo que Aguilera “utilizó su cargo para obtener dinero en forma ilícita” y lo tildó como “un peligro para la seguridad de la sociedad”, ya que se puede fugar u obstaculizar la investigación.