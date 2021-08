El domingo pasado, Pablo Rojas sufrió un violento ataque por parte de un locatario de un mall chino en la comuna de Recoleta y hoy dio su testimonio en Contigo en la mañana.

Según comentó la víctima, quien trabaja como conductor en una empresa y se dedica a la venta de volantines, quiso dar su relato porque “las personas extranjeras se están tratando de víctimizar, lo cual no corresponde” y adelantó que “estoy bien dentro de todo”.

Todo sucedió cuando Pablo, que lamentablemente perdió su mano tras el ataque por parte de un ciudadano extranjero identificado como Xianjun Wang, estaba por salir del local comercial cuando sonó la alarma, razón por la que el atacante le habría dicho que estaba robando.

“Literalmente, me embarró la vida. Yo en ningún momento estuve robando, yo fui a comprar, estaba comprando artículos para mi vehículo… o sea, para el vehículo de la empresa. Comprar unas cosas para la casa, comprando chiches”, explicó al programa de Chilevisión.

“Sonó la alarma, no sé por qué. Yo no tenía nada, éramos los últimos clientes, incluso estaban cerrando el mall, era imposible que yo haya querido estar robando”, continuó Rojas y agregó que “este chino fue muy agresivo, me atacó de una forma que no se la deseo a nadie y lo único que quiero en este momento es que se haga justicia y el tipo pague con la pena máxima, que no salga. Es un peligro para la sociedad, todos me dicen que el tipo es muy agresivo, muy violento”.

Tras eso, el locatario habría sacado un cuchillo cartonero para amenzar a Pablo, quien, además, fue apuñalado en el costado izquierdo del abdomen. “Yo voy a sacar algún elemento para poder defenderme, porque estaba completamente indefenso porque él tenía el cartonero y, cuando me doy vuelta, él ya tenía el machete en la mano y fui y yo agarré lo primero que encontré, que creo que era un hacha. Ni siquiera sabía que era un hacha”, explicó.

“Me cortó las manos. Mi trabajo. Mi negocio…”, expresó entre lágrimas. “No se lo doy a nadie… ver tu manos caer… yo recogí mi mano, me la puse en la axila, debajo del brazo, saqué las llaves del vehículo y me fui a Carabineros, manejando con mi mano…”, agregó.

Luego de eso, Pablo se fue del local ubicado en la Avenida Einstein y condujo hasta la Sexta Comisaría de Carabineros de Recoleta, a quienes agradeció por haberlo ayudado trasladándolo hasta el Hospital San José.

Por el momento, Xianjun Wang, el principal sospechoso de ser el responsable de este ataque, está imputado y se encuentra en prisión preventiva.