Un trágico y terrible hecho se dio a conocer durante la jornada de este miércoles: una joven mujer fue encontrada muerta en Copiapó y habría sido asesinada por su ex pareja, un reo que se fugó de la cárcel gracias al beneficio carcelario de salida dominical.

Teresita Ponce tenía 28 años y su familia denunció su desaparición en la comuna de La Granja, luego de que no volviera a su casa a buscar a su hija.

Según la información que se ha logrado recabar, todo se habría tratado de un secuestro por parte de Sebastián Vásquez, ex pareja de Teresita, quien le habría disparado en una pierna para luego meterla a la maleta del auto y dirigirse hasta Copiapó, donde ambos cuerpos fueron encontrados sin vida. Hasta el momento, se cree que el prófugo se quitó la vida luego de cometer el presunto femicidio.

Vásquez estaba cumpliendo una condena por homicidio calificado, crimen que cometió en 2012. De acuerdo a lo señalado por Gendarmería en un comunicado, debido a una grave negligencia en la custodia, el hombre, quien contaba con beneficios carcelarios por buena conducta, logró fugarse del centro penitenciario.

En conversación con Contigo en la mañana, la madre de Teresita Ponce, Amalia Rojas, entregó detalles de Vásquez y dijo que el hombre amenazó a todas las amigas más cercanas de su hija. En tanto, la prima de la víctima señaló que el condenado quería hacerle daño a la joven.

“Este gallo empezó a amenazar a todas las amigas más cercanas de la Tita (Teresita), diciéndole que no sabían con quién se estaban metiendo, que la Teresita iba a ser su señora, que no quería que se juntara con amigas”, comentó Amalia y agregó que “yo de esto no estaba al tanto hasta que me lo contaron”.

Amalia también reveló que no sabían que el presunto femicida tenía antecedentes penales. “Yo vi el otro lado de él. Era una persona muy querendona con mi hija, a simple vista. Muy preocupado de ella, de mi nieta (…) Él representaba otra cosa, me decía que tenía que volver, que no era de acá, que iba a poner un negocio porque quería una vida con la Teresita”, dijo la madre.

“Lo otro que me llamaba mucho la atención, porque hoy en día todos fuman o se drogan, él nada. No tomaba, no se drogaba, nada de eso, siempre un caballero, pero lamentablemente no era así”, señaló Amalia.

Por su parte, Margarita Gutiérrez, prima de la víctima, dijo que la relación de Teresita con Sebastián “era corta, no más de cuatro meses” y que antes de comenzar la relación primero habrían sido amigos.

“Ella me comentaba que era otro motivo por el cual él estaba cumpliendo condena, al parecer un robo”, detalló la prima. “Él se cambió hasta el apellido cuando se presentó y después nosotros supimos que nunca fue por robo, sino que por haber matado a su ex pareja”, añadió.

Padres de Sebastián Vásquez avisaron que se había fugado

Además, Margarita comentó que supieron que Vásquez se había escapado de la cárcel gracias a que los padres del presunto femicida se comunicaron con Amalia para avisar que se fugó del recinto. “Ellos estaban afectados, tenían el conocimiento del tipo de hijo que tenían”, explicó.

Por otro lado, Catalina Guerra, amiga de la víctima, comentó que cuando fueron a denunciar desde Carabineros le dijeron que debían esperar porque la primera denuncia había sido por presunta desgracia.

Si estás siendo víctima de violencia o conoces algún caso cercano puedes llamar a Orientación violencia contra la mujer al fono 1455.