Un impactante hecho se registró el pasado sábado en La Reina, donde una mujer escapó de una encerrona tras atropellar a un delincuente.

La joven, que transitaba por la intersección de Fernando Castillo Velasco con Vicente Pérez Rosales, fue interceptada por un grupo de sujetos al llegar a un semáforo rojo.

Sin embargo, según se ve en un video ampliamente viralizado, la víctima frustró el robo de su vehículo y huyó rápidamente del lugar, arrollando a uno de los antisociales.

Lee también: Trabajadora de cadena de comida rápida es agredida por guardias al denunciar insalubridad

En conversación exclusiva con Contigo en la Mañana de Chilevisión, la mujer contó que “el tipo me tiró el auto encima y yo pensé que le había molestado algo que yo había hecho”.

“Cuando capté que me iban a hacer una encerrona, fue en un segundo que yo reaccioné. Me apuntó con una pistola y yo reaccioné. Agaché la cabeza y no sé cuándo lo atropellé. Lo sentí cuando estaba arriba del capó”, relató.

“Yo estaba super nerviosa dentro del auto y cuando lo boto, el auto se me descontroló. La rueda se salió y el auto se me paró un poco más adelante”, añadió, señalando que los delincuentes no se acercaron a ella nuevamente.

Lee también: Joven habría muerto electrocutado al tocar guitarra eléctrica tras salir de una piscina en Rengo

Tras el hecho, las personas que circulaban por el lugar ayudaron a la víctima a llamar al seguro y a dejar la constancia en Carabineros.