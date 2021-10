La pareja de Francisco Orellana (26), cantante de trap que murió durante un asalto a una barbería en Lo Espejo, manifestó sus dudas sobre los motivos por los que habría fallecido la víctima.

De acuerdo a los antecedentes entregados por la PDI, un grupo de delincuentes ingresó al local con el objetivo de robar un auto de alta gama estacionado afuera.

Los sujetos habrían pedido insistentemente las llaves del vehículo al dueño del negocio, al mismo tiempo que robaban las pertenencias de las personas que se encontraban adentro.

Entre ellos estaba el músico conocido como “El Payaso de Oro” o “The Clown”, quien se habría resistido a la sustracción de las joyas que portaba, lo que habría terminado con el joven de 26 años baleado.

Al respecto, su pareja afirmó a CHV Noticias que “yo espero que se haga justicia, que vean el daño que hicieron. Me dejaron sola con mi hijo de 8 meses. Él era bueno, estaba recién empezando a surgir en la música, en su sueño y me lo arrebataron, me lo quitaron”.

Sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento, la mujer dijo que “se supone que a él lo asaltaron, pero mágicamente aparecieron todas sus cosas. Entonces a él no lo asaltaron, a mi marido lo vendieron, lo quisieron matar, no sé quién, pero la persona que lo hizo va a pagar, sea como sea. Se va a retorcer”.

“Andaba con muchas cadenas ese día, con mucho oro. Pero por eso te digo, si hubiese sido un asalto, no habría aparecido su oro”, indicó.