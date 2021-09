Una balacera se registró el miércoles al mediodía en el barrio Meiggs, donde un adulto mayor de 88 años y un niño de 12 resultaron heridos mientras estaban comprando en el sector.

Afortunadamente, con el correr de las horas, se confirmó que ambos están fuera de riesgo vital y que un sujeto de 33 años fue detenido y formalizado, quedando en prisión preventiva.

El adulto que fue víctima del suceso es Juan Santibáñez, quien relató lo ocurrido a CHV Noticias. “Fui a comprar y no alcancé a llegar cuando comenzaron los disparos para allá y para acá. Lo que hizo toda la gente y yo también es que nos tiramos hacia la orilla, dejando el pasillo (libre)”, recordó.

“Andaban corriendo y disparando. Sentía el correr de la gente porque yo estaba agachado e igual me salió una bala por la manga. Tuve la suerte de que no me pegaron porque no sentí cuando entró”, agregó el hombre, a quien el disparo le atravesó la manga de su brazo izquierdo y que finalmente lo terminó rozando.

Luego, recalcó que estuvo agachado mientras escuchaba los balazos, describiendo que en el lugar habían varias personas, incluido niños. En ese instante, dijo: “me entró (la bala) y luego salió. Entonces (al principio) dije ‘no me dieron’, pero después sí la tenía”.

Hasta el momento, Santibáñez se encuentra en buen estado de salud acompañado de su familia, a la que pudo ver este mismo jueves, debido a que estuvo en un centro asistencial hasta las 18:00 horas de ayer.

Desde Carabineros aclararon que el único detenido es una persona que cuenta con antecedentes penales y que fue descubierto gracias a las cámaras de seguridad.