A 24 horas de conocerse la detención de 20 sujetos pertenecientes al peligroso clan narco “Los Jaliscos”, los familiares de las víctimas que murieron a causa de la organización criminal decidieron contar cómo tenían aterrorizada a toda la comunidad. “Aquí en Melipilla no se puede hacer nada si no le preguntan a ellos”, cuenta una de las afectadas. Bajo el anonimato por miedo a represalias, esta persona relata que un familiar murió a manos del clan, asegurando que “ellos han matado a mucha gente en Melipilla, me han hecho daño a mi y otras familias de gente inocente”, dice. Además, agrega que “la Fiscalía lo protege a él (Pablo, líder del clan), los carabineros lo protegen a él, todos están vendidos”. No es fácil precisar cuántas son las víctimas fatales que dejaron los ajustes de este clan de la droga, quienes según denuncian, gozaban de total impunidad. “Matan a alguien y queda en nada. Nadie vio algo, nadie fue… la justicia en Melipilla los cubre”, añade. De total de detenidos, 17 quedaron en prisión preventiva por diversos delitos.