Durante este domingo 30 de enero, un grupo de manifestantes se reunió en Iquique para protestar contra el alza de delitos, la inmigración ilegal y exigir mayor seguridad en la ciudad. En ese contexto, un ciudadano haitiano residente en Chile comentó que “vengo a Iquique a trabajar, yo vivo en Santiago, pero lo que ha sucedido estos días me da deseos de apoyar la marcha”. Según relató, “me siento ofendido, por eso vengo a apoyar la marcha, porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Si como inmigrante vengo a trabajar, tengo que tener respeto con el pueblo chileno para que a mí también me respeten”.