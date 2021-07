La Fiscalía aún investiga la identidad del hombre que falleció la tarde de este viernes en Carahue, región de la Araucanía, tras un enfrentamiento armado al interior de un predio de la forestal Mininco, cerca del sector Casa Piedra, en el kilómetro 24 de la Ruta S-138.

Si bien inicialmente las primeras versiones indicaban que el cuerpo correspondía a Ernesto Llaitul, hijo del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, durante la madrugada esta información fue descartada.

Según el Ministerio Público, la familia Llaitul se comunicó con ellos para corroborar la identidad del fallecido. Por ello, Héctor Llaitul llegó hasta el sitio del suceso, donde, según la Fiscalía, “no reconoció el cuerpo como el de su hijo, descartando versiones preliminares”.

La vocera del Ministerio Público de Temuco, Daniela San Martín, señaló que están realizando los correspondientes análisis de huellas para establecer la identidad de la persona muerta. En tanto, la autopsia se va a desarrollar a primera hora de este sábado.

🔴 Vocera de @FISCALIA_IX Daniela San Martín confirmó que con peritajes de huellas se trabaja en la identificación de persona que falleció en enfrentamiento con Carabineros en #Carahue. Héctor Llaitul no reconoció el cuerpo como el de su hijo, descartando versiones preliminares pic.twitter.com/eXVFfslCVJ — Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) July 10, 2021

La versión de Llaitul

En conversación con Interferencia, Héctor Llaitul afirmó que “personalmente y la pareja del Nano (Ernesto Llaitul), fuimos suponiendo que era mi hijo, pero no era”.

“Lo que pasa es que los cuerpos eran parecidos con el fallecido, que es Pablo Marchant, un weichafe de la CAM y como le llegaron balazos en el rostro se le había desformado un poco, quizás eso confundió a Carabineros o al fiscal, no tengo idea o habría alguna intencionalidad al decir que era mi hijo, pero no es él, estaba metido en un lugar de difícil acceso, en una faena forestal, no entendemos la razón de tal maldita confusión”, agregó.

El líder de la CAM señaló que “no sé por qué Carabineros dio por hecho que era mi hijo y como empezó a circular esa información, nosotros también lo suponíamos, pero cuando vimos el cuerpo, vi que no era mi hijo, no era Ernesto. Hay un morbo terrible sobre que abatieron a mi hijo”.

Asimismo, detalló que “Pablo (Marchant) vivía en mi casa, es un militante nuestro, murió combatiendo, por lo que lo vamos a reivindicar”.

“Se hizo suponer que era mi hijo, pedimos con todas las gestiones posibles poder visitar el cuerpo para identificarlo. Fuimos y tenía deformado el rostro por los tiros o tal vez le dispararon después, no lo sabemos, estamos consternados por la caída de un weichafe destacado la CAM, Pablo Marchant”, sentenció Llaitul.