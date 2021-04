Las hijas de la abogada Helhue Sukni, Fadwa y Samia, fueron víctimas de un portonazo en el que un grupo de delincuentes les robaron accesorios de marca. Fiel a su estilo directo, la jurista salió a buscar a los individuos y les advirtió que no descansará hasta recuperar las pertenencias.

Helhue contó lo sucedido través de un video en Instagram en el que decía que llevaba desde las 11 de la mañana del lunes en la calle. Según la abogada, sus hijas incluso pelearon con los delincuentes y “a la Fadwita le rompieron la mano”.

La abogada señaló que lo que más le importa es que entreguen la mochila Louis Vuitton a su hija.

“Di vuelta la Pincoya, no encontré a los hueones”, lamentó. Sin embargo, adelantó que “no voy a descansar hasta que me devuelvan las hueás de mi hija, devuelvan las mochilas de mi hija, que no me costaron dos chauchas”.

Lee también: Apareció: Devuelven bicicleta avaluada en $8 millones robada a deportista nacional en la franja deportiva

La abogada aseguró que quieren recuperar los ítems, pero “sin sapear”. De todas formas, sostuvo que “los ratis” ya tienen la placa patente del vehículo involucrado, además de un gorro que una de sus hijas logró quitarle a uno de los sujetos.

“Las apuntaron con armas de fuego, está el video con el arma de fuego, está el jockey rojo, hueón, el que la Bombona te sacó. Si me estás escuchando, la Bombona te sacó el jockey rojo”, afirmó.

Helhue explicó que “este video es pa’ los hueones que se pasaron de vivos y que se pitearon a las cabras. Les digo al tiro, yo no voy a sapear, a mí no me interesa tener a los hueones presos, a mí me interesa que los hueones me devuelvan las hueás, así que háganse el ánimo y empiecen al tirito no más”.

“Un beso”, se despidió.