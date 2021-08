Miguel Vivanco, el padre de Valeria Vivanco, la subinspectora de la Policía de Investigaciones (PDI) asesinada el 13 de junio se refirió a la extensa reconstitución de escena realizada durante el lunes, pericia en la que participaron tanto los dos imputados, los suspendidos funcionarios de la institución como testigos claves.

“Nos afecta porque estábamos muy alienados con la situación y es un giro absoluto respecto a eso“, declaró en conversación con Contigo en la Mañana de Chilevisión.

En la misma línea, contó que el lunes 2 de agosto “fuimos citados a Fiscalía Sur por el fiscal nacional para darnos nuevos antecedentes” y sinceró que “grande fue nuestra sorpresa cuando nos encontramos con que en la reunión estaba el fiscal nacional, el fiscal de la causa, el jefe nacional de la brigada de homicidios, y el jefe de departamento jurídico de la PDI y nos dicen que ‘queremos informarles que esta causa tuvo un giro absoluto’“.

En la instancia les informaron que realizaron pericias cuyos resultados que arrojaban que la bala que mató a Valeria habría sido disparada por un arma de la institución.

“El señor Carrasco, que es el jefe nacional de la Brigada de Homicidios se levantó, me dio la mano y me pidió perdón por la institución“, relató.

Además, sostuvo que “jamás habría podido imaginar que mi hija falleció por la bala de un compañero“.

“Después, viendo las pruebas y las situaciones nos dimos cuenta que hay cosas que fueron ocultadas y dejó de ser un error y pasó a ser un delito, eso es lo que nos duele, que de un error que se puedo haber dicho de un principio, tal vez como familia podríamos haberlo perdonado, porque estaba la verdad por delante, pero en este caso se ocultó y nos cambia toda la figura”, añadió.

Junto a esto, Vivanco adelantó que “estamos dispuestos llegar hasta las últimas consecuencias con esta investigación por la tranquilidad de nuestra hija, es una mártir de la institución, se ganó todos los honores que le dedicaron”. “Ese perdón no existe, señor, ese perdón se tiene que transformar en justicia, en condena, eso es lo que necesito y eso me va dar tranquilidad para ir a ver todos los domingo a mi hija al cementerio”, expresó.

Acusan pacto de silencio

Daniela Vivanco, hermana de Valeria, reiteró que “está claro que ellos tienen un pacto de silencio, es ilógico que ellos que estuvieron presentes no vieron que las personas que estaban detenidas no dispararon, cómo ellos no vieron que no dispararon. Es obvio que están ocultando esto”.

“Tenemos personas conocidas de la Brigada de Homicidios que nos han dado información y nos dicen que es tan simple saber cuando una bala entra y sale y está claro en las fotos que la bala tiene un orificio perfecto por la espalda y uno no definido que sale debajo de una costilla. Es para ellos obvio que la bala fue para la espalda“, explicó.

“Nosotros sabemos quién disparó, no podemos dar nombres, nos dijo nuestro abogado, pero a mi papá le dijeron quién fue“, aseguró Daniela.

Finalmente, lamentó que si bien pidieron hablar con los otros dos funcionarios de la PDI “para saber qué hicieron con la Vale, para saber que dijo mi hermana en sus últimos momentos”, les han negado la posibilidad.