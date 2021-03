Ante la resolución del Juzgado de Garantía de Arauco que desestimó la prisión preventiva para el tío abuelo de Tomás Bravo por homicidio calificado contra el menor, ahora el hijo de Jorge Escobar se refirió a la nueva audiencia que se realizará este jueves en la Corte de Apelaciones de Concepción.

Según declaró, “él es inocente, siempre se ha demostrado su inocencia y no entiendo qué es lo que tiene el fiscal (Ortíz) contra él, no sé si es algo personal, no tienen pruebas, no tienen nada“, argumentó apuntando contra el persecutor que lideraba la investigación y que este miércoles fue reemplazado por la fiscal Regional del Biobío.

“La fiscalía no saca los ojos de encima de mi papá y se ha perdido mucho tiempo para investigar hacia afuera a los verdaderos culpables”, agregó el hijo de Escobar.

En cuanto a la formalización, estipuló que “(el fiscal) debió haber buscado pruebas primero para pedir el arresto de mi papá”.

Marcela Cartagena será la encargada de liderar el equipo investigativo en torno al caso de Tomás, aunque confirmó que Ortíz continuará ligado a ello. Asimismo, y según sus declaraciones, la nueva fiscal toma como propio lo hecho por el Ministerio Público hasta ahora, por lo que no se espera que haya un vuelco en el caso que mantiene a Escobar como principal sospechoso.

Incluso apuntó a nuevos antecedentes respecto a pericias realizadas, las cuales ayudarían a la hipótesis planteada al comienzo de la investigación. Por ello, este jueves se insistiría en la culpabilidad de Escobar ante la Corte de Apelaciones.

Respecto de una de las pruebas en las que se basó la imputación del tío abuelo de Tomás y que se relaciona con un mapa, el hijo de Escobar aseguró que “yo dibujé el mapa. Me lo pidió un rescatista, me dijo si le podía hacer un mapa del recorrido que hizo mi papá con el Tommy”.

“Se supone que se lo tenía que pasar en la tarde, pero justo antes de ir a dejarle el mapa, vino la Policía de Investigaciones y se llevó el mapa”, dijo, detallando que este no fue encontrado en la pieza de Jorge Escobar, ya que “la libreta la dejé en el comedor. La libreta era de mi papá pero el mapa lo dibujé yo“, concluyó.