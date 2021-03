Durante la tarde este jueves, Jorge Eduardo Escobar, único imputado por el crimen de Tomás Bravo, salió de la cárcel El Manzano de Concepción, luego que la Corte de Apelaciones rechazara la orden de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

Tras dejar la Defensoría Penal Pública de Talcahuano, el acusado estuvo acompañado de su hijo, quien insistió en la inocencia de su padre. “Si no hay prueba no pueden inculpar a alguien”, señaló.

Asimismo, indicó que Escobar “está más tranquilo, ya que no estaba preparado para esto (…) No tenía comunicación con nadie. Le pasábamos cosas con los gendarmes”.

En cuanto a su libertad, el hijo del tío abuelo del menor de 3 años confirmó que no volverá a su domicilio de origen. “Él no se va a ir a Arauco, va a estar en otra parte por un tiempo. Él quiere volver allá, pero le hice entender que no fuera“, afirmó.

“Hay gente con la cabeza muy dura, que no le cabe todavía”, agregó el familiar, quien además aseveró que “siempre tuvimos la esperanza” de que saldría del recinto penal.