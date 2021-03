El hijo de Jorge Escobar Escobar, único imputado en el caso de la muerte de Tomás Bravo (3), aseguró que su padre es inocente de los cargos de los que lo acusa la Fiscalía.

“Él es inocente, siempre se ha demostrado su inocencia y no entiendo qué es lo que tiene el fiscal (Ortíz) contra él, no sé si es algo personal, no tienen pruebas, no tienen nada”, afirmó el miércoles.

Una de las pruebas clave presentadas por el fiscal José Ortiz en la audiencia de formalización del martes son unos mapas dibujados del recorrido que hizo el tío abuelo de Tomás junto al menor el día de su desaparición.

Respecto a este antecedente, el hijo del imputado sostuvo que “yo dibujé el mapa. Me lo pidió un rescatista, me dijo si le podía hacer un mapa del recorrido que hizo mi papá con el Tommy”.

“Se supone que se lo tenía que pasar en la tarde, pero justo antes de ir a dejarle el mapa, vino la Policía de Investigaciones (PDI) y se llevó el mapa”, dijo.

Además, detalló que este no fue encontrado en la pieza de Jorge Escobar, ya que “la libreta la dejé en el comedor. La libreta era de mi papá, pero el mapa lo dibujé yo”.